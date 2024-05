Jovanotti live dal 4 marzo 2025 con PalaJova!

A distanza di sette anni dall'ultimo tour indoor, da marzo 2025 Jovanotti suonerà nuovamente nei Palasport. Anzi nei Palajova! Dal debutto del 12 febbraio 2018 sono passati 66 palasport, 1 prato, 38 spiagge, un ippodromo, un altipiano, 2 club, un deserto e in sella alla sua bici il buon vento dal Cile all'Argentina, dalle Ande all'Amazzonia. Dal 4 marzo si riparte.

Palajova è la nuova visione di Jova, colui che più di tutti ha dato alla parola "live" un significato nuovo. "Non penso ad altro e non vedo l'ora", aveva dichiarato l'artista ospite di Fiorello a VivaRai 2!.

Queste le date (biglietti disponibili dal 30 maggio): Pesaro 4-5 marzo, Milano 11-12-14-15-17-18 marzo, Zurigo 20 marzo, Firenze 22-23-25-26 marzo, Bologna 3-5 aprile, Torino 9-10 aprile, Roma 22-23-25-26 aprile.



