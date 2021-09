Libri: al via 16/a edizione festival per ragazzi Tuttestorie

(ANSA) - CAGLIARI, 21 SET - "Dietro la curva c'è l'infinito.

Racconti, visioni e libri vagabondi". È il titolo del 16/o festival Tuttestorie di letteratura per ragazzi. Appuntamento a Cagliari dal 7 al 10 ottobre, con un'anteprima a Giorgino il 3 ottobre e la prosecuzione del programma scuole sino al 15 ottobre dal capoluogo a Macomer.

L'ideazione e l'organizzazione sono della Libreria per Ragazzi Tuttestorie, con il contributo di idee e testi di Bruno Tognolini e Nicoletta Gramantieri e di altri 80 ospiti fra autrici, autori, illustratrici, illustratori, esperte ed esperti di letteratura per l'infanzia, artiste e artisti.

Circa 400 appuntamenti fra attività rivolte alle scuole e al pubblico di bambine e bambini, ragazze e ragazzi e adulti, con 7.000 studentesse e studenti già iscritti dal mese di maggio.

Ospiti internazionali: dall'illustratore Sydney Smith, al disegnatore e autore norvegese yvind Torseter. E poi Anna Woltz dall'Olanda, la scrittrice svedese Jenny Jägerfeld e Sophie Anderson in collegamento dal Galles. E ancora, Coline Pierré, autrice di "Contromano". Il festival parlerà anche di missioni spaziali affidate ai racconti degli astrofisici Stefano Sandrelli e Silvia Casu o alla matita viola dell'Harold di Crockett Johnson presa in prestito da Francesca Amat. Si racconteranno anche le spedizioni dei grandi viaggiatori, da Magellano a Marco Polo, nelle autobiografie immaginarie di Luca Novelli.

"VOOM! Agenzia di viaggi letteraria" è la mostra interattive coprodotta da Camù e Tuttestorie che verrà inaugurata il 7 ottobre all'EXMA per proseguire sino a fine gennaio. Tantissimi i laboratori da 0 a 11 anni e per adulti per costruire navi, barche e battelli. Per la prima volta il Festival Tuttestorie viene accolto anche nello spazio dell'Orto Botanico. Coinvolti insieme all'Exmá anche giardini pubblici, Molentargius, Su Siccu, San Saturnino, Manifattura, Teatro Massimo. (ANSA).