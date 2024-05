Comunali a Sassari, depositate le prime liste a Palazzo Ducale

Uniti per Sassari, che sostiene il candidato sindaco Nicola Lucchi, assessore uscente della giunta Campus in corsa in continunità con il movimento civico che ha governato la città negli ultimi 5 anni, è la prima delle liste presentata in Municipio per le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno. Le procedure di consegna si sono aperte questa mattina alle 8 e si chiudereanno domani alle 12.

Oggi alle 12.30 un rappresentante di Uniti per Sassari ha depositato la documentazione a Palazzo Ducale, tagliando per primo un traguardo virtuale che dovranno raggiungere tutte le liste a sostegno dei sei candidati sindaco che si sfideranno per la guida della città.

Successivamente sono state consegnate la lista del Pd che appoggia l'aspirante primo cittadino del Campo largo, il consigliere comunale uscente Giuseppe Mascia, e quella di Azione per il candidato di centrodestra, il rettore dell'Univesità Gavino Mariotti Completano il quadro dei candidati alla conquista di Palazzo Ducale, Mariano Brianda, ex giudice e consigliere uscente, a capo della coalizione civica Costituente per Sassari, Giuseppe Palopoli, anche lui consigliere uscente, con la lista Sassari Svegliati, e Manuel Pirino con Generazione Sassari.



