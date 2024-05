Morte sospetta di un allevatore, pm Sassari dispone l'autopsia

Un imprenditore agricolo è stato trovato morto questa sera nel capannone di un'azienda nella campagne di Padria, apparentemente impiccato con una corda a una trave. Un suicidio che non convince gli inquirenti, tanto che la Procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni all'Istituto di medicina legale.

L'allarme è stato lanciato nel pomeriggio: i carabinieri della Compagnia di Bonorva sono intervenuti sul posto, e un medico del paese ha costatato la morte per soffocamento. Alcuni elementi, che non sono stati resi noti, hanno però indotto la Procura ad approfondire le indagini, partendo dall'autopsia sul corpo della vittima.



