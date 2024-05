Comunali a Cagliari: depositate prime liste, attesa per i Zedda

Sono per ora tre, su cinque, gli aspiranti sindaci di Cagliari che al momento hanno depositato simboli e liste negli uffici di Palazzo Bacaredda in vista delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno prossimi. A battere tutti sul tempo, nella finestra utile che si è aperta questa mattina e si concluderà domani alle 12, è stata Emanuela Corda, l'ex parlamentare del M5s che si presenta con la sua lista civica Alternativa, a seguire Giuseppe Farris con il suo movimento Civica 2024 e Claudia Ortu con Cagliari popolare - Alternativa di classe, sostenuta da Potere al Popolo e Pci.

Le liste dovrebbero essere in totale 21: oltre alle tre collegate ai candidati indipendenti, ci saranno otto liste per la candidata del centrodestra Alessandra Zedda, che oltre alle forze politiche storiche sarà appoggiata dalla lista unica dei centristi, annunciata da Stefano Tunis qualche giorno, con Sardegna al centro 20Venti, Udc e i candidati di Gianni Chessa, auto sospeso dal Psd'Az. Dieci invece quelle a sostegno di Massimo Zedda, le stesse del Campo largo che ha portato alla vittoria regionale Alessandra Todde.

Per i due Zedda sono ore di limature e controlli definitivi, nessuno per i due contendenti si è ancora presentato negli uffici del Comune: potrebbero riuscirci entro le 20, oppure approfittare della mattina di domani per sciogliere tutti i nodi.



Comunali a Sassari, presentate le prime liste

Uniti per Sassari, che sostiene il candidato sindaco Nicola Lucchi, assessore uscente della giunta Campus in corsa in continunità con il movimento civico che ha governato la città negli ultimi 5 anni, è la prima delle liste presentata in Municipio per le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno. Le procedure di consegna si sono aperte questa mattina alle 8 e si chiudereanno domani alle 12.

Oggi alle 12.30 un rappresentante di Uniti per Sassari ha depositato la documentazione a Palazzo Ducale, tagliando per primo un traguardo virtuale che dovranno raggiungere tutte le liste a sostegno dei sei candidati sindaco che si sfideranno per la guida della città.

Successivamente sono state consegnate la lista del Pd che appoggia l'aspirante primo cittadino del Campo largo, il consigliere comunale uscente Giuseppe Mascia, e quella di Azione per il candidato di centrodestra, il rettore dell'Univesità Gavino Mariotti

Completano il quadro dei candidati alla conquista di Palazzo Ducale, Mariano Brianda, ex giudice e consigliere uscente, a capo della coalizione civica Costituente per Sassari, Giuseppe Palopoli, anche lui consigliere uscente, con la lista Sassari Svegliati, e Manuel Pirino con Generazione Sassari.

