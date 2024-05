Comunali a Sinnai, corsa a tre per il successore di Anedda

In tre per la corsa alla fascia tricolore di Sinnai, oltre diciassettemila abitanti, comune della Città metropolitana di Cagliari, alle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno. Ci provano l'ex sindaca Barbara Pusceddu, attuale vice del primo cittadino Tarcisio Anedda, per il Campo largo, Aurora Cappai, ora assessora ai Lavori pubblici e candidata con le civiche, e Aldo Lobina con Sinnai Libera, consigliere di minoranza.

Pusceddu è pronta a scendere in campo almeno con sette liste, tra cui Pd, Progressisti e Alleanza Verdi Sinistra, ma dovrebbe avere l'appoggio anche del Movimento cinquestelle.

Per Aurora Cappai almeno tre le liste a sostegno, comopresa una di Forza Italia, ma l'ufficializzazione si avrà soltanto domani alle 12 quando scandono i terimini per deposito degli elenchi in Comune dei candidati consiglieri.

Salvo sorprese Lobina dovrebbe invece presentarsi con una sola lista, Sinnai Libera. L'attuale sindaco, Anedda, non si ricandiderà.

Insieme a Cagliari, Sassari, Alghero e Monserrato, a Sinnai è previsto un eventuale turno di ballottaggio 15 giorni dopo il voto dell'8 e 9 giugno - sono tutti comuni con più di 15mila abitanti - nel caso in cui il candidato sindaco non superi il 50% più uno dei voti validi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA