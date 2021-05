Covid: focolaio su petroliera, almeno 7 casi di variante indiana

Sono almeno sette i marinai risultati positivi alla variante indiana del coronavirus che si trovano a bordo della petroliera Heydar Aliyev ferma in rada a Sarroch, davanti alla raffineria Saras. La conferma arriva dall'Aou di Cagliari che ha eseguito i tamponi su tutti i membri dell'equipaggio, composto da 23 persone, tutte di origine indiana. La petroliera, che aveva come destinazione la raffineria dei Moratti, è ferma in rada da giovedì scorso. Poco prima di iniziare le operazioni di scarico del greggio è arrivata la segnalazione della presenza di marinai con sintomi riconducibili al Covid. Tutta la procedura è stata bloccata e a bordo sono saliti i medici dell'Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera) e dell'Ats per testare l'equipaggio. Dai primi tamponi sono subito arrivate le conferme di positività per 13 marittimi. Oggi è arrivato anche l'esito del sequenziamento nei laboratori dell'Aou, che ha accertato finora almeno sette casi di variante indiana. Domani saranno effettuati altri tamponi e ulteriori accertamenti sulla natura del virus.