ANSA-IL-PUNTO/COVID:calo contagi in Sardegna(199) e 3 morti

(ANSA) - CAGLIARI, 19 APR - E' in discesa la curva dei contagi in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 199 nuovi casi contro i 351 di ieri. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza Covid salgono a 51.742 i casi di positività accertati nell'Isola.

Nelle ultime 24 ore si registrano anche tre decessi (1.318 in tutto). In totale sono stati eseguiti 1.145.841 tamponi, con un incremento di 19.916 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività scende all'1%. Sul fronte ospedali, sono 367 (+1) le persone ricoverate in reparti non intensivi, 61 (+3) quelle in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i vaccini, la Sardegna recupera sulle altre regioni nella campagna e con l'86,9% delle dosi somministrate sale al sestultimo posto nella classifica nazionale (la media italiana è 88,6%). Sono 391.809 i vaccini sinora inoculati a fronte delle 450.710 dosi consegnate in Sardegna.

Ma la campagna di vaccinazione continua a presentare delle criticità. A Sassari, dopo l'acquazzone che sabato pomeriggio ha investito l'hub e ha bloccato le somministrazioni dei vaccini nel centro fieristico di Promocamera, oggi l'attività è ripresa regolarmente.

A Selargius, invece, un sindacalista in pensione di 67 anni, Ignazio Cordeddu, ha iniziato lo sciopero della fame per protestare in quanto, come persona "fragile" non ha ancora ricevuto il vaccino anti covid. "Non mangio da ieri e salvo novità tra una settimana smetterò di bere, do voce ai malati fragili che come me attendono il vaccino, vittime impotenti di una situazione vergognosa. Una vicenda che non riguarda solo me, ma tantissimi sardi che non possono farsi sentire e pretendono giustizia: implorano di essere vaccinate mentre tutti passano davanti".

Intanto sono arrivate in Sardegna altre 11.200 dosi del siero Moderna. Serviranno per proseguire la campagna di vaccinazione per i soggetti che rientrano nelle fasce di popolazione che rientrano tra gli anziani e i fragili. Si tratta della quota spettante all'Isola delle oltre 400mila dosi di Moderna arrivate all'hub nazionale di Pratica di Mare. (ANSA).