Aperto reparto Covid all'ospedale Marino di Alghero

Con il ricovero del primo paziente è stato attivato il reparto Covid allestito al terzo piano dell'ospedale Marino di Alghero. Sono attualmente operativi i primi cinque posti letto che diventeranno 16 entro la metà della prossima settimana. Successivamente il piano modulare prevede, entro la fine di dicembre, l'attivazione di un totale di 40 posti letto dedicati ai degenti positivi.

All'ospedale Marino restano attivi i Servizi di oculistica, ortopedia, riabilitazione, diabetologia, medicina dello sport e gli altri servizi ambulatoriali.

La coordinatrice del nuovo reparto, Salva Piras, ha spiegato che “da oggi Alghero ha il suo reparto Covid ed è pronta a dare una risposta a tutti i sardi che lottano col virus”. Per lei “con il personale che abbiamo formato in questo periodo inizieremo da stasera una sfida grande, rispetto alla quale tutti siamo richiamati come professionisti sanitari a fare la nostra parte”.

La Direzione della Assl di Sassari, dal canto suo, ha voluto ringraziare "tutti i medici, gli infermieri e gli operatori che dal mese di marzo sono impegnati sia nel fronteggiare l'emergenza sanitaria sia nel garantire l'assistenza ordinaria. Un ringraziamento è rivolto anche a tutti i tecnici e le maestranze che hanno partecipato all'allestimento del reparto Covid nell'ospedale Marino di Alghero".

Poche ore prima dell'attivazione, il reparto Covid è stato benedetto dal cappellano dell'ospedale, Don Fausto Garau.