A Isili tutti negativi tamponi contatti vittima

A Isili sono tutti negativi i tamponi delle persone entrate in contatto con l'operatorio sanitario di 33 anni, Fabio Lecis, deceduto il 23 settembre, la più giovane vittima del coronavirus in Sardegna.

Ne dà notizia su Facebook il sindaco Luca Pilia: "Abbiamo buone notizie dall'Unità di crisi del sud Sardegna - scrive il primo cittadino - tutti i tamponi delle persone legate al triste evento che ha colpito la nostra comunità il 23 settembre sono negativi. La situazione attualmente è la seguente: 9 positivi in isolamento da tempo di cui 2 ricoverati in ospedale a Cagliari.

Siamo in attesa dell'esito dei tamponi legati alla vicenda della scuola elementare, eseguiti nella mattinata di ieri", conclude il sindaco Pilia.