Altri due casi a Orgosolo, 72 in quarantena

Ci sono altri due casi di positività al covid 19 a Orgosolo e il bilancio delle persone contagiate sale a 21. Ne dà notizia il sindaco Dionigi Deledda. "Le persone interessate sono in isolamento e i casi di soggetti messi in quarantena ora sono 72 - spiega - L'indagine epidemiologica è stata avviata per ricostruire l'eventuale catena di contagi".

Una situazione quella di Orgosolo che mette in allarme le autorità sanitarie anche per la presenza tra i postivi di alcuni bambini. Per questo il sindaco ha chiesto la possibilità di effettuare i test non solo per i docenti ma anche per i 365 studenti, tra scuole elementari e medie. Controlli, secondo il primo cittadino, che consentirebbero di iniziare l'anno scolastico in sicurezza. Nel paese barbaricino dall'1settembre è obbligatorio l'uso della mascherina h24 anche all'aperto.