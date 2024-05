Trovati a 100 metri di profondità corpi dei 2 sub dispersi

Sono stati avvistati dal robot della Marina Militare a 100 metri di profondità e a circa 20 metri dal relitto del piroscafo San Marco i corpi di Stefano Bianchelli, di 56 anni, e Mario Perniciano, di 60,i due sub dispersi al largo di Villasimius domenica durante un'immersione per piazzare delle boe vicino al relitto della nave affondata l'1 giugno del 1941.

La pm Rita Cariello della Procura di Cagliari, che si sta occupando della vicenda, si è confrontata con la Capitaneria di porto che sta coordinando le operazioni e con i vigili del fuoco per le operazioni di recupero che sono già iniziate. I corpi si trovano a 106 meri di profondità, uno accanto a l'altro. Uno dei due è stato già riportato in superficie grazie al robot rov.

Recuperato uno dei corpi

È stato recuperato e riportato in superficie, uno dei corpi dei due sub dispersi da ieri in un fondale di 100 metri al largo di Villasimius, nella Sardegna sud orientale. I corpi di Stefano Bianchelli, di 56 anni, e Mario Perniciano, di 60, sono stati trovati questa mattina l'uno accanto all'altro a 20 metri dal relitto del piroscafo San Marco. Per il recupero, secondo quanto di apprende, è stato utilizzato un robot rov in grado di arrivare a grandi profondità.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA