Air Italy: nuovo vertice il 12, sospesa protesta lavoratori

Rinviati i presidi dei lavoratori di Air Italy previsti per domani a Cagliari e Milano, davanti alle sedi delle Regioni Sardegna e Lombadia. Le due manifestazioni di protesta sono state sospese dopo che la riunione in video conferenza programmata per domani con il ministero dei Trasporti è stata posticipata a venerdì 12 giugno alle 10.

La comunicazione è stata data dai segretari regionali della Sardegna di Cgl, Cisl e Uil a margine di una conferenza stampa sui trasporti nell'Isola e confermata dalla Uil della Lombardia.