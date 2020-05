Premio Andrea Parodi, slitta al 31/5 scadenza iscrizioni

E' stata spostata al 31 maggio la scadenza del bando del Premio Andrea Parodi, intitolato al compianto ex leader dei Tazenda scomparso nel 2006. È l' unico contest europeo dedicato alla World music ed è aperto a artisti e gruppi da tutto il mondo.

Il bando è disponibile sul sito www.fondazioneandreaparodi.it.

L'iscrizione è gratuita. Un rinvio che si è reso necessario per permettere, dopo le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, a chi intende iscriversi di poter incidere i due brani richiesti. Ma sarà possibile partecipare anche con canzoni già pubblicate. È invece richiesto che siano composizioni non solo strumentali e identificative di un intero progetto artistico in linea con i canoni della world music.

Intanto su Rai3 Sardegna il 17 maggio, alle 10, andrà in onda la seconda puntata dopo quella del 10, dello speciale dedicato all'edizione dello scorso anno, la 12/a, vinta dalla band multietnica Fanfara Station. In studio Stefano Fozzi.

Le finali della 13/a edizione, con la direzione artistica di Elena Ledda, si terranno dall'8 al 10 ottobre a Cagliari.