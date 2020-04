Sindaco Sassari, no passeggiate coi figli

(ANSA) - SASSARI, 01 APR - Niente passeggiate in strada con i figli minori a Sassari. Contrariamente a quanto precisato ieri dal Ministero dell'Interno con una circolare inviata a tutti i prefetti, a Sassari resta vietato uscire di casa per far fare due passi nel vicinato ai bambini minori, accompagnati da un genitore. Lo ha chiarito oggi il sindaco di Sassari, Nanni Campus, durante una conferenza stampa a Palazzo Ducale.

Il primo cittadino ha confermato le misure stringenti adottate dal Comune sassarese per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 con un'ordinanza che vieta lo jogging e le passeggiate, anche nei dintorni della propria abitazione.