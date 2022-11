Tff: Reale Mutua Basket festeggia Vialli e Mancini

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Tutta la città di Torino, non solo il mondo del cinema, si stringe intorno al Tff. Una delegazione di giocatori e dello staff della squadra di basket della città, Reale Mutua Basket Torino, sarà presente alla proiezione ufficiale in anteprima del film 'La bella stagione', in programma sabato 26 novembre alle ore 19, presso il cinema Reposi. Il nuovo film di Marco Ponti racconta la Sampdoria di Vialli e Mancini e sarà presentato Fuori Concorso nella sezione Ritratti e Paesaggi nell'ambito della 40 edizione del Torino Film Festival.

I giocatori De Vico, Doneda, Ikangi, Jackson, Pepe, Poser, Taflaj e Vencato, accompagnati dallo staff, dall'allenatore Marco Siragusa e dal direttore generale Loredano Vecchi, saranno in sala per applaudire il regista Marco Ponti e i due 'gemelli del goal' Gianluca Vialli e Roberto Mancini che nella stagione 1990/91 portarono la Sampdoria alla vittoria dello storico scudetto. (ANSA).