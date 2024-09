Carabinieri controllano autobus a Torino, multe per 170

Multe a 170 passeggeri senza biglietto in una sola serata sono l'esito di un servizio di controllo svolto dai carabinieri a Torino sugli autobus insieme a personale della società Gtt. Gli interventi, eseguiti nel centro storico da militari della Compagnia San Carlo, hanno riguardato in particolare sedici mezzi delle linee 18, 67, 4, 11 e 55.

Le persone controllate sono state 535. Una di loro, di 28 anni, è stata denunciata per avere violato il foglio di via con divieto di ritorno nel territorio del Comune di Torino.



