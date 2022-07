Maltempo: temporali e danni nel Torinese, alberi sradicati

(ANSA) - TORINO, 01 LUG - Pioggia e grandine su Torino, in particolare nella cintura, nella serata di ieri. Si sono registrati allagamenti in molte strade, come ad Alpignano, e danni causati dai grossi chicchi di ghiaccio. Per il violento temporale richieste di intervento a Rivoli, Rosta, Grugliasco e Pianezza. Danni ingenti anche a Druento e a Venaria Reale, con la caduta di rami a causa del forte vento, che ha colpito anche Torino città, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per lo sradicamento di alberi, nella zona di corso Francia e piazza Bernini.

Sono tante le foto postate dai cittadini sui social, dove oltre agli scatti relativi ai danni vengono mostrati grossi pezzi di ghiaccio "come palline da tennis", scrivono, frutto della grandinata. (ANSA).