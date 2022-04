Giovane morta sbalzata da giostra, in corso perizia

(ANSA) - NOVARA, 13 APR - Accertamento tecnico non ripetibile, questa mattina a Galliate (Novara), sulla giostra che, in seguito all'incidente dello scorso 12 marzo, ha causato la morte della 15enne Ludovica Visciglia. Alla presenza dei periti di parte, l'esame chiesto dalla Procura ha lo scopo di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

In particolare, i tecnici si stanno soffermando sul funzionamento della giostra al momento dell'incidente, sul suo effettivo ingombro e se la giostra fosse regolarmente omologata, revisionata e funzionante. L'obiettivo è quello di arrivare alla ricostruzione "dinamica e/o cinematica" del sinistro con riferimento anche alla velocità di rotazione e all'ampiezza del movimento oscillatorio della giostra. Verrà inoltre accertata la distanza da eventuali ostacoli fissi, come ad esempio alcuni alberi presenti in piazza che avevano subito suscitato più di un dubbio per la loro posizione, rispetto all'area di funzionamento del 'Mini Tagadà'. (ANSA).