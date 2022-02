Digital Factory: 'call for startup' fino al 25 febbraio

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Sta per terminare la fase di raccolta delle candidature alla nuova edizione di Digital Factory, la call esplorativa rivolta alle giovani startup italiane e internazionali, lanciata a gennaio da Leasys, brand Stellantis e controllata di Fca Bank, e I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino.

La call for innovation per la mobilità del futuro si concentra in particolare sulla ricerca di progetti tecnologici volti a migliorare l'esperienza dei clienti, i processi interni e il know-how aziendale, con l'obiettivo di individuare nuove soluzioni che possano contribuire in maniera determinante alla trasformazione digitale di Leasys, leader in Italia del noleggio a lungo termine, e di Leasys Rent, specializzata in noleggio a breve e medio termine.

Le soluzioni proposte saranno valutate da un comitato di esperti, che entro il mese di marzo selezionerà i finalisti per il successivo evento finale. Il team che verrà proclamato vincitore in questa occasione riceverà le risorse per sviluppare un Proof-of-Concept con cui testare sul campo la fattibilità del caso d'uso presentato, entrando in contatto diretto con le realtà aziendali di Leasys e Leasys Rent. (ANSA).