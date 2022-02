Un paese si mobilita per ultimo desiderio giovane migrante

(ANSA) - TORINO, 06 FEB - Un intero paese, Vignale Monferrato, si è mobilitato per soddisfare quello che sarà probabilmente l'ultimo desiderio di un venticinquenne migrante, in fin di vita per una grave forma tumorale. Il giovane, che lavorava in un'azienda vinicola monferrina, aveva chiesto di potere riabbracciare il padre nel suo paese d'origine. La vicenda è stata rivelata da papa Bergoglio all'Angelus. "John, che per arrivare qui ha sofferto tutto quello che soffrono tanti migranti, alla fine si è sistemato nel Monferrato. Ha incominciato a lavorare, a fare il suo futuro, in un'azienda vinicola. Poi si è ammalato di un cancro terribile - ha raccontato Francesco, emozionato -, è in fin di vita. E quando gli hanno detto la verità, cosa avrebbe voluto fare, 'tornare a casa per riabbracciare mio papà prima di morire, morendo penso al papà'". "E quel popolo. quel Paese del Monferrato - ha aggiunto il Pontefice - hanno fatto subito una raccolta e, imbottito di morfina, lo hanno messo su un aereo, lui e un compagno, e lo hanno inviato perché potesse morire nelle braccia del suo papà". (ANSA).