Imprese: 16 piemontesi tra le 450 'leader della crescita'

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Ci sono 16 aziende piemontesi tra le 450 'leader della crescita' nella classifica stilata, in base alla autocandidature pervenute, da 'Il Sole 24 Ore e 'Statista', piccole aziende in grado di competere a livello europeo. Il miglior piazzamento, il 7/ posto, per Chetariffa.it, con un tasso di crescita del fatturato, tra il 2017 e il 2020, del 182,93%; 45.The Information Lab Italia (tecnologia, Novara, +97,97%, 68. Enerbrain (energia, Torino, +81,99%), 121. Martino srl (costruzioni e impiantistica, Sanfrè (Cuneo), +62%), 123.Delearnet (automobili, Tavagnasco (Torino), +61,46%), 126.

Emporio Elettronico (elettronica. Poirino (Torino), +61.07%), 147. Cam Costruzioni (Carmagnola, +54,4%), 150. La Sarraz Pictures (Torino, media, +53,39%), 161. Archingest (costruzioni e impiantistica, Torino, + 50,56%), 186. Visualitics (tecnologia, Torino, +43,63%), 196. Erhancers (tecnologia, Trino, +45,13%), 217. Zinox Laser (Gravellona Toce (VCO), arredamento, +41,02%), 228. Engineering (automazione industriale, Giaveno (Torino), +39,92%), 235. Lmm Logistics (Torino, Trasporti e logistica, +38,88%), 238. Welol Next (tecnologia, Torino, +38,2%), 240. uBroker (Zero) (energia, Torino, +37,95%).

"Siamo soddisfatti dei risultati sin qui raggiunti - commenta Cristiano Bilucaglia, presidente di uBroker, la multiutility attiva nella fornitura di luce e gas a privati e Pmi, fondata nel 2015 a Collegno - La nostra corsa si fonda su binari solidi quali etica d'impresa, sviluppo di un know-how tecnologico proprio in termini di facilitazione dei processi, moltiplicazione delle opportunità e digital innovation per più di 150mila clienti sparsi in tutta Italia capaci di generare oltre un milione abbondante di fatture mensili emesse dagli inizi a oggi". (ANSA).