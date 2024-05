Ospedale Molinette di Torino illuminato di viola contro il Lupus

L'ospedale Molinette di Torino illumina oggi la sua facciata di viola, in occasione del World Lupus day, la giornata dedicata alla sensibilizzazione sul Lupus eritematoso sistemico. Il viola è il colore simbolo di questa patologia autoimmune sistemica, ancora poco conosciuta, che colpisce prevalentemente le donne in età fertile.

Si manifesta con sintomi variabili e può coinvolgere diversi organi. La diagnosi si basa su dati clinici e test di laboratorio. Il trattamento mira a evitare le riacutizzazioni, indurre la remissione, trattare le comorbidità e migliorare la qualità della vita. La terapia è personalizzata e può includere farmaci cortisonici, immunosoppressori, immunomodulanti e antimalarici. All'ospedale Molinette è attiva una Lupus Clinic per garantire una gestione multidisciplinare, la precoce presa in carico del paziente e lo sviluppo di terapie innovative e attività di ricerca.



