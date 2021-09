A Novara 7/o centro distribuzione Amazon, primo plastic free

(ANSA) - NOVARA, 06 SET - È stato un libro per bambini il primo prodotto stoccato nel nuovo centro distribuzione di Amazon inaugurato questa mattina a Novara, nella frazione di Agognate, nei pressi del casello Novara Ovest dell'A4. E' il settimo centro di distribuzione aperto da Amazon in Italia e, secondo i dati forniti dall'azienda, creerà 900 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall'apertura. In Piemonte Amazon si è già insediata a Vercelli e Torrazza e con i depositi di smistamento di Brandizzo e Grugliasco, anch'essi in provincia di Torino; nella regione ha 2.400 dipendenti.

Quello di Novara Agognate è anche il primo centro 'plastic free' che servirà da progetto pilota per altri. Saranno realizzate aree verdi e spazi alberati progettati nell'armonia dell'insieme: 15 ettari con 1.500 tra arbusti ed alberi, la riqualificazione di 9 ettari del bosco di Agognate con 11.000 nuovi alberi. Inoltre, Il progetto prevede la riqualificazione di un tratto delle sponde del canale Cavour nell'ottica di garantire la biodiversità di flora e fauna. Barriere vegetali infine verranno create tra le aree naturali e quelle urbanizzate a protezione della fauna. (ANSA).