Il governo stanzia 7 milioni per il Santuario d'Oropa a Biella

Il governo stanzia 7 milioni di euro per la valorizzazione del complesso religioso di Oropa (Biella) e giovedì 9 maggio il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano si recherà al Santuario. La visita del ministro segue alla notizia dell'inserimento del santuario all'interno del piano strategico del 'Grandi interventi strutturali', con 7 milioni di euro stanziati per la valorizzazione del complesso religioso.

"La presenza del ministro Sangiuliano, unita al finanziamento approvato negli scorsi giorni, sono la conferma dell'impegno messo in campo per tutelare e valorizzare un patrimonio unico del Biellese e dei Biellesi: Oropa" affermano il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e l'assessora regionale Elena Chiorino.



