Europei: insulti a Morata,la moglie 'e' ora di intervenire'

"Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno sia un fattore di 'Italiani' ma di ignoranza": così la moglie di Alvaro Morata, Alice Campello, denuncia su Instagram nuovi messaggi offensivi e spregevoli contro la sua famiglia. "Penso però che se fosse successo a una ragazza più fragile, sarebbe stato un problema - aggiunge all'indomani dell'errore dal dischetto del marito in Italia-Spagna - ricordiamoci che è uno sport per unire,non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero che in futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone: è vergognoso e inaccettabile".