ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Piemonte, obiettivo 40 mila vaccini

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Il Piemonte è attrezzato per arrivare a fine aprile a inoculare 40 mila vaccini anti Covid al giorno. La 'certificazione' è arrivata dal generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid," oggi in visita a Torino, mentre domani sarà a Moncalieri, Alba e Novara. Prima tappa al Lingotto dove è stato inaugurato un nuovo hub vaccinale attrezzato con 20 box e in grado di somministrare 1.500 dosi giornaliere. "Vedendo questo centro - ha detto Figliuolo - sono convinto che si possa raggiungere l'obiettivo.

Oggi siamo a 24 mila, l'incremento deve essere graduale. Non abbiamo solo tagliato un nastro ma abbiamo visto una capacità che funziona. La Regione sta seguendo il piano vaccinale: ha somministrato l'87% delle dosi ricevute, e quindi ha bisogno di dosi. Sugli over 80 siamo al 78,5% su una media nazionale che si attesta al 74%".

Sono 26.871 le persone che hanno ricevuto il vaccino comunicate oggi all'Unità di Crisi della Regione, a 4.392 è stata somministrata la seconda dose. Dosi a 7.028 over80 e 9.976 settantenni (2.884 vaccinati dai propri medici di famiglia). In consegna altre 109.980 dosi di Pfizer Sempre in tema di vaccini, Antonio Rinaudo, commissario per l'area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi della Regione Piemonte, ha anticipato che il caso dei 'furbetti' scoperto nelle settimana scorse nel Biellese, oggetto di un'inchiesta della Procura con 23 indagati, non resterà l'unico in Piemonte: "Siamo drastici, a breve ne tireremo fuori altri - ha detto - e, chiunque sia, sarà perseguito: non può esserci sfrontatezza a questo livello, peraltro sfruttando strutture pubbliche per interessi personali".

I dati della pandemia confermano il calo dei ricoverati in Piemonte: -5 in terapia intensiva e -97 negli altri reparti.

Ancora alto il numero delle vittime, 70; i nuovi positivi sono 1.439, il 6,5% dei 21.986 tamponi diagnostici processati.

Continua a crescere il dato sui guariti, 2.500 in 24 ore.

(ANSA).