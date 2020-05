Contagi tornano a calare in Piemonte, 24 morti

(ANSA) - TORINO, 21 MAG - Tornano a calare i contagi da coronavirus in Piemonte. Sono 105 quelli comunicati questa sera dall'Unità di crisi regionale, rispetto ai 158 di ieri e ai 108 di mercoledì, per un totale di 29.990 positivi dall'inizio dell'emergenza. Stabile, invece il dato dei decessi, 24, di cui solo tre nella giornata di oggi, per un totale di 3.742 vittima dall'inizio della pandemia. Continuano a calare i ricoverati in terapia intensiva, 83, 13 in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti guariti sono diventati 13.754, 660 in più di ieri, con altri 3.784 in via di guarigione.

I tamponi finora processati sono 271.286, di cui 149.721 risultati negativi. (ANSA).