Stati generali della Scuola per la prima volta in Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 MAG - Ieri e oggi a Campobasso la due giorni dedicata al ruolo della scuola nella preparazione dei giovani alle professioni del futuro. Per la prima volta in Molise gli 'Stati Generali della Scuola', evento organizzato dalla Fondazione 'Demos Academy' di Campobasso con 'Impara Digitale'. "Soddisfatti di essere riusciti a mettere insieme grandi esperti del mondo della scuola e degli Istituti tecnici superiori, dirigenti del ministero, imprenditori, psicologi - ha commentato Rossella Ferro, presidente dell'Its Demos - dobbiamo rendere i giovani protagonisti consapevoli del loro futuro e quindi conferire loro gli strumenti per formarsi alle professioni del domani. Questi due giorni di studio e di approfondimento - ha aggiunto - rappresentano per noi un momento di crescita e di confronto. I relatori hanno illustrato ai presenti, ciascuno nel proprio ambito professionale e sotto le più diverse sfaccettature, l'evoluzione del mondo del lavoro considerando le reali esigenze delle imprese, i nuovi paradigmi dei sistemi educativi, l'innovazione tecnologica e didattica, la virtualità, la robotica. Temi di grande attualità in cui il dialogo tra scuola, Its ed imprese - ha concluso - deve essere sempre aperto ed alimentato". (ANSA).