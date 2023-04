Coni, Giunta nazionale in riunione il 26 aprile a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 APR - E' Campobasso la sede scelta dal Coni per la riunione itinerante n. 1.137 della Giunta nazionale. Mercoledì 26 aprile, alle 13, l'organo direttivo, presieduto da Giovanni Malagò, si riunirà a Campobasso nella sala Consiliare del Comune. In questa occasione il vertice del Coni inaugurerà, alle 11, la nuova sede regionale del Comitato olimpico in via Sicilia dove incontrerà i rappresentanti dello sport territoriale. (ANSA).