Molise: Lotito,con FI e centrodestra già date molte risposte

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "In pochi mesi, Forza Italia e il centrodestra hanno già dato molte risposte alle esigenze del Molise. Mi riferisco alla stabilizzazione del personale della Protezione civile, del personale medico, infermieristico e amministrativo sanitario post emergenza Covid, nonché all'ultimo stanziamento di 21 milioni, in aggiunta ai 5 già previsti, per l'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata in Agro. Un intervento, quest'ultimo, particolarmente significativo perché arrivato con un mio emendamento al dl Pnrr approvato all'unanimità dal Senato". Così a TeleMolise il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Molise Claudio Lotito, che poi ha proseguito: "Abbiamo messo in campo iniziative per la sanità, con la sostituzione del sub commissario, interventi per il ripiano del disavanzo e per la riduzione del debito Inps della Asl da 80 a 34 milioni di euro, pagabili in 48 rate. Ricordo anche la norma per gli Istituti di Ricerca del territorio e quella per il cementificio Colacem, che ne ha scongiurato la chiusura. Infine, abbiamo sbloccato i fondi per il proseguimento dei lavori della tangenziale di Campobasso e per il porto di Termoli. Questa è una politica di fatti, non di parole", ha concluso. (ANSA).