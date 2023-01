Gemelli Molise, da Regione 5 mln per prestazioni sanitarie

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 GEN - Boccata d'ossigeno per il Gemelli Molise di Campobasso, struttura accreditata al Servizio sanitario regionale (Ssr). La Regione Molise, con due distinte determine del Servizio programmazione economico-finanziaria del Ssr, ha provveduto a liquidare al nosocomio circa 5 milioni di euro. I pagamenti riguardano le prestazioni di assistenza specialistica e ospedaliera rese nel bimestre settembre-ottobre 2022. Nei giorni scorsi il Gemelli aveva lamentato il mancato pagamento da parte della Regione (Struttura commissariale) delle prestazioni sanitarie rese "non solo per il 2022 ma anche per le annualità precedenti, purtroppo risalenti al lontano 2019, per un totale di circa 17 mln di euro di cui 8,3 mln di fatture emesse, scadute e non contestate. Per il corrente mese e i successivi, in assenza di necessari interventi - aveva evidenziato in una nota inviata ai sindacati il presidente del Gemelli, Stefano Petracca - non sarà possibile procedere al pagamento degli stipendi, con irreparabili conseguenze sul mantenimento dei livelli occupazionali di circa 470 unità tra personale dipendente, indotto e professionisti". (ANSA).