Molise: Boccardo (Uil), Commissario litiga, sanità tracolla

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 GEN - E' di oggi la notizia che la Regione Molise, con due determine del Servizio programmazione economico-finanziaria del Ssr, ha liquidato al "Gemelli Molise" circa 5 milioni di euro per prestazioni di assistenza specialistica e ospedaliera rese nel bimestre settembre-ottobre 2022. Si tratta però solo di una parte del credito vantato dalla struttura accreditata nei confronti della Regione. E proprio su questo ieri è intervenuta Tecla Boccardo, segretaria regionale della Uil. "Il Commissario litiga, la sanità tracolla" ha dichiarato riferendosi al presidente della Regione Molise, nonché Commissario ad Acta per la Sanità, Donato Toma. "Un braccio di ferro sui contratti che sta mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro e l'assistenza sanitaria ai malati". Secondo la sindacalista, si sta assistendo "a un salto indietro preoccupante della sanità per colpa delle scelte fatte in questi anni, aggravate dall'attuale struttura commissariale, a partire dal mancato potenziamento della medicina territoriale.

Di fatto - osserva Boccardo - non viene garantita l'assistenza e per curarsi in regione, o si pagano costose prestazioni private o si va fuori regione, con il conseguente aumento della mobilità passiva, da oggi aggravata dal blocco incomprensibile delle strutture private che fanno mobilità attiva. Così facendo - prosegue - si complica il contesto e si limita di fatto l'accesso alle terapie salvavita, come sta accadendo per la Radioterapia del Gemelli, fiore all'occhiello per il Molise, oltre che speranza per i malati oncologici ai quali va la nostra totale solidarietà e per i quali continueremo a batterci ad ogni livello. Insomma - conclude - invece di ricostruire la nostra sanità con fondi e progettualità, si sta facendo l'esatto contrario". (ANSA).