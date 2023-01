Pnrr, Asrem, ok potenziamento Centrali operative territoriali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 GEN - L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha approvato il progetto per la realizzazione dell'intervento previsto dal Pnrr relativo all'implementazione delle Centrali operative territoriali (Cot). E' finalizzato a garantire la continuità assistenziale nel percorso del paziente e a ridurre la percentuale di nuovi ricoveri non necessari.

L'attivazione delle Cot - spiega l'Asrem - contribuirà a migliorare la qualità, la completezza e la tempestività dell'intervento di assistenza territoriale e migliorerà la capacità dell'Azienda di presa in carico degli assistiti, consentendo sia l'effettiva operatività dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (Pdta) definiti e approvati sia di recuperare rilevanti risorse in termini di appropriatezza.

Il progetto prevede l'attivazione di tre Cot, una per ogni distretto Asrem, a Termoli (Campobasso), Bojano (Campobasso) e Venafro (Isernia), entro gennaio 2024. (ANSA).