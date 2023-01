Sanità: Anac, possibile conflitto per subcommissario Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 GEN - "Possibile conflitto di interessi" per l'avvocato Giacomo Papa, nominato lo scorso marzo subcommissario ad acta della sanità molisana: è l'Autorità nazionale per l'anticorruzione a ravvisare il sospetto. Così infatti si legge nella nota del presidente Giuseppe Busia inviata alla Presidenza del consiglio dei ministri a seguito di una specifica segnalazione.

Nel parere, sebbene venga subito precisato che la questione in oggetto non presenta i profili per i quali l'Autorità si esprime, viene scritto che comunque, così come segnalato, "sembrerebbe che il subcommissario e i suoi attuali soci dell'omonimo studio legale vantino un continuativo e stabile rapporto professionale con l'Asrem e con talune cliniche private, soggetti destinatari delle misure adottate in attuazione del piano di rientro o comunque interessati dalle scelte commissariali".

Si tratta, per l'Anac, di una "delicata situazione" che merita "opportune valutazioni" da parte del Governo. E non solo.

Per la questione del professionista beneventano, già consigliere giuridico del presidente della Regione Molise, Donato Toma, e da marzo scorso, appunto, suo braccio destro come commissario alla sanità, l'Anac con la stessa nota interpella per la soluzione anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge 215/2004 sul conflitto di interessi.

"La numerosità e ripetitività delle predette ipotesi, nei termini che si apprendono dalla segnalazione, potrebbero incidere in maniera significativa sull'ordinario svolgimento dell'attività commissariale" è l'allarme lanciato nella nota che tra i diversi destinatari vede anche l'Associazione italiana dell'ospedalità privata. (ANSA).