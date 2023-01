Capodanno: tuffo per 50 mister Ok a Termoli in segno pace

(ANSA) - TERMOLI, 01 GEN - "Il bagno di Capodanno è di buon auspicio. Rompe gli schermi, la routine e c'è sempre il desiderio che qualcosa possa cambiare in meglio". Così i partecipanti questa mattina a Termoli al bagno del primo giorno dell'anno 2023.

Circa 50 persone si sono ritrovate alle 12 sulla spiaggia di Sant'Antonio per il tuffo augurale del nuovo anno. Tra i nuovi arrivati nel gruppo, il giovane Andrea di 13 anni che quest'anno per la prima volta si è lanciato in acqua insieme alla mamma Christine. "E' andata bene - dice il ragazzo -. Non ho avuto nessuna paura, è stata una bella esperienza e lo rifarò sicuramente".

Per la madre:"è stato superlativo. Con questo tuffo laviamo via tutte le brutture del 2022".

Per un veterano del bagno di Capodanno, Angelo Pagliuso che da 12 anni partecipa: "è bello ritrovarsi tutti gli anni qui in spiaggia, condividere questo momento che è diventata una tradizione, un rituale portafortuna".

Michele Socci, da 3 anni raggiunge la battigia per il bagno sottolinea: "questo tradizione vuole anche valorizzare il mare, è una ricchezza di cui dobbiamo ancora prendere coscienza". Per tutti un unico pensiero: "l'augurio è che il 2023 porti la pace in tutto il mondo". (ANSA).