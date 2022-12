Capodanno, lenticchie in 8 tavole su 10 dei molisani

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 DIC - Tra le pietanze che non mancheranno sulle tavole dei molisani nel cenone di fine anno, le tradizionali lenticchie. E quelle locali rientrano tra i prodotti inseriti nell'elenco delle specialità tradizionali nazionali. Da una indagine Coldiretti/Ixè si prevede che quasi nove italiani su dieci (88%) consumeranno il cenone nelle case proprie, o di parenti e amici, mentre gli altri si divideranno soprattutto tra ristoranti e agriturismi. Lo spumante si conferma come prodotto immancabile per più di otto italiani su dieci, ma è sorprendentemente seguito a ruota proprio dalle lenticchie presenti nell'82% dei menu. Inoltre, secondo Coldiretti/Ixè, la tendenza generale è quella di privilegiare un menu tricolore spesso a chilometri zero con le tradizioni del territorio. Il 92% dei cittadini porterà in tavola per la festa soprattutto prodotti italiani, tra un 53% che lo farà soprattutto perché sono più buoni e il 39% che considera una priorità sostenere l'economia e il lavoro del proprio Paese in un momento difficile". (ANSA).