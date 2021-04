ANSA-IL PUNTO/COVID:Molise, dopo giorni nessun caso positivo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 12 APR - Dopo alcune settimane, oggi in Molise non si sono registrati nuovi casi di contagio da Covid-19. Si apprende dal report diffuso in serata dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem). Sempre dall'Asrem sono stati segnalati tre decessi riconducibili al coronavirus avvenuti tra il 9 e il 12 aprile, 459 in totale dall'inizio dell'emergenza. I tamponi refertati nelle ultime 24 ore sono 205, ieri 325. Il totale degli attualmente positivi in regione è 626, 44 i ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso, uno in meno rispetto a ieri, 10 in terapia intensiva (invariato), 2 i ricoverati nell'Area grigia dell'ospedale 'San Timoteo' di Termoli (invariato), 2 quelli in terapia intensiva al 'Gemelli Molise' di Campobasso (-1), nessuno in sub intensiva (invariato), 3 in terapia intensiva al 'Neuromed' di Pozzilli (invariato), nessuno in sub intensiva (invariato). Gli asintomatici a domicilio sono 551, 2.136 il totale dei soggetti in isolamento, 7.041 le visite domiciliari attualmente effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca).

E' cominciata questa mattina la somministrazione dei vaccini agli over 70. Poche le rinunce, a Campobasso sotto il 20%. Non sono mancati problemi per via degli assembramenti che si sono formati a Campobasso fuori dai centri vaccinali del Palaunimol e Cittadella dell'Economia, i due principali luoghi di somministrazione. Le code si sono create soprattutto per il fatto che tantissime persone si sono presentate con molto anticipo rispetto all'orario di convocazione. Tanti avevano sui moduli indicato Pfizer o Moderna e invece hanno dovuto poi fare Astrazeneca. "Se la curva fosse a livelli accettabili proporrei al Governo un allentamento delle misure in atto" ha detto, interpellato dall'ANSA, il presidente della Regione Molise, Donato Toma. (ANSA).