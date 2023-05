Vini Marche protagonisti serate glamour Concorso Ippico Roma

(ANSA) - ANCONA, 05 MAG - Marche protagoniste con i propri vini all'evento sportivo più glamour della Capitale, il Concorso ippico internazionale di Salto ad ostacoli di Piazza di Siena a Roma che quest'anno festeggia la 90/a edizione e che porterà nuovamente il gotha dell'equitazione mondiale a Villa Borghese.

La regione sarà presente con uno stand, con tavoli per presentare vini di tutte le province marchigiane, in particolare le doc, e i vini marchigiani saranno gli unici serviti negli otto ristoranti per cene a inviti, in occasione delle serate della competizione equestre che si terrà dal 25 al 28 maggio, con anche jet-set internazionale in piazza di Siena.

L'annuncio oggi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Raffaello sede della Regione Marche a cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il direttore dell'Atim (Agenzia per il turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche) Marco Bruschini, e il presidente della Federazione italiana sport equestri (Fise) Marco Di Paola.

Si tratta di un evento sportivo e sociale di alto livello, ha sottolineato Bruschini, attraverso il quale le Marche, "possono far conoscere i prodotti tipici enogastronomici e in particolare i vini a una serie di stakeholder che fanno opinione a livello internazionale". Per le Marche "terra di campioni", ha aggiunto il direttore Atim, "essere al concorso significa entrare in segmento importante dello sport". Acquaroli ha parlato di "un'opportunità importante, bella, evocativa di palcoscenici importanti sotto tutti i punti di vista"; nella promozione delle Marche "vogliamo giocare fino in fondo". Dopo i "riscontri che ci sono stati nei numeri per l'enogastronomia marchigiana, siamo pronti a nuove sfide". Le Marche, ha affermato il presidente, "hanno fatto passi da gigante" per diventare un "grande attrattore" anche in recenti appuntamenti come la Bit e nei concorsi. Acquaroli ha sottolineato anche la ricchezza di biodiversità presente nella regione, "da sviluppare per i vini e per altri aspetti".

Soddisfazione per la 'partnership' è stata espressa anche dal presidente Fise Di Paola che ha confermato come il Concorso ippico internazionale di piazza di Siena sia uno degli "eventi più glamour e di life style, più importanti" e che si svolge all'interno di un monumento, all'interno di Villa Borghese, un bene ambientale, nell'arena di piazza di Siena". Un evento "ecosostenibile ed ecocompatibile", con una "ricaduta non solo sportiva ma anche d'immagine e di conoscenza"; quest'anno saranno presenti 16 nazioni. In Italia sono 2mila i centri Fise e 150mila i tesserati (80% donne). L'auspicio della Fise è che non si tratti solo di un evento isolato ma che vi sia un "percorso insieme alle Marche".

Alle serate, ha detto Alberto Mazzoni, direttore dell'Istituto Marchigiano di Tutela vini (Imt), portando i saluti del presidente Michele Bernetti, la regione si presenterà unita con il brand Marche, per cibo e vino, un "consorzio di consorzi" per valorizzare anche produzioni bio tra cui la pasta ed eccellenze come il Prosciutto di Carpegna. I vini che verranno proposti (l'Imt ha inviato una lettera alle aziende vitivinicole delle Marche), rappresenteranno tutte le province: dal Verdicchio dei Castelli al Rosso Conero, dalla Passerina al Bianchello. (ANSA).