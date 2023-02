Apicoltura, via libera legge Marche che prevede piano regionale

Salvaguardare la biodiversità, l'ambiente e la sicurezza di un settore che nelle Marche conta oltre 2.400 apicoltori e 76 aziende. E' l'obiettivo della legge ("Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 (Disposizioni regionali in materia di apicoltura)" approvata oggi dal Consiglio regionale sottoscritta da tutti i consiglieri di maggioranza, astenuta Simona Lupini (Gruppo Misto), che introduce numerosi aggiornamenti alla normativa.

La nuova legge, un aggiornamento della normativa del 2012, prevede un piano apistico regionale, la promozione di produttività e competitività, il mantenimento, l'inserimento e la diversificazione delle piante nettarifere, il sostegno e la tutela della produzione. Inoltre, ipotizza di istituire un tavolo di confronto tra associazioni, categorie, consorzi apistici e di difesa, anche nell'ottica di introdurre un programma assicurativo avente ad oggetto, tra l'altro, la copertura dei rischi derivanti dal maltempo. Accolto un ordine del giorno teso a promuovere progetti utili a mantenere e diffondere le piante autoctone mellifere. Prima del voto è intervenuto l'assessore all'Agricoltura Andrea Maria Antonini.

Relatori della legge sono Marco Ausili (FdI) e Fabrizio Cesetti (Pd). In aula, nelle dichiarazioni, di voto la Lega, per voce di Mirko Bilò, si è dichiarata "soddisfatta per la proposta di legge che integra un testo fermo da 11 anni"; il consigliere leghista ha rilevato il "contributo importante fornito anche dalle associazioni di categorie", e del "gran lavoro in commissione da minoranza e maggioranza", auspicando un voto unanime per un testo "importante testo per il mondo delle api e dell'apicoltura". Annunciando il voto favorevole del Gruppo Pd, Maurizio Mangialardi, dopo i vari interventi dem nel dibattito, ha comunque sottolineato che la "norma sarebbe stata ancora migliore se fossero stati accolti nostri emendamenti su rappresentatività delle associazioni e formula transitoria".

"Quando c'è la volontà di arrivare a un risultato adeguato, il Pd non si sottrae. - ha aggiunto - abbiamo lavorato in maniera seria, e votiamo positivamente la legge". Via libera anche da M5s che condivide l'impianto generale della legge con la capogruppo Marta Ruggeri.

Anche da Civici Marche "voto favorevole"; il consigliere regionale Giacomo Rossi ha sottolineato il "grande lavoro in Commissione anche contributo consorzi apistici" e il "cambio di passo nel sostegno all'apicoltura: stiamo facendo la differenza, aiutando in maniera concreta chi dietro le api ci lavora".

Ausili, relatore di maggioranza, ha definito la legge "necessaria e all'avanguardia", rimarcando il contributo anche di "associazioni agricole, consorzi apistici"; insomma una "pagina positiva, bene per territorio e comunità". Il vice presidente dell'Assemblea Gianluca Pasqui ha parlato di "legge veramente importante, una pagina essenziale per la Regione e per il contenuto di quanto votiamo. Il nostro Gruppo è estremamente soddisfatto: voto favorevole". (ANSA).