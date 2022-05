Consorzio Agrario Ancona fatturato 2021 a 80,3 mln euro, +21%

(ANSA) - JESI, 17 MAG - Trainato dall'impennata del prezzo del grano duro, vola il fatturato 2021 del Consorzio Agrario di Ancona (80,3 milioni di euro, +21%), principale centro di distribuzione di prodotti e servizi per l'agricoltura marchigiana e maggiore centro di raccolta cereali e oleaginose.

Nell'esercizio precedente si era attestato a 66,6 milioni. Circa 8mila sono i clienti, 400 i soci e 30 le sedi tra le province di Ancona, Macerata e Pesaro Urbino. "La commercializzazione del grano duro, principale coltura delle Marche, è stata tra le voci più significative del bilancio - fa sapere il Consorzio -. Il mantenimento di prezzi sostenuti a causa della riduzione delle scorte mondiali, ha permesso di ottenere buone performance con la cessione di oltre 716mila quintali ed un ricavo di 25,44 milioni". In diminuzione la vendita di girasole, di cui la regione è principale produttore nazionale, dovuto soprattutto alla grande siccità nelle fasi cruciali di crescita di maturazione: circa 77mila quintali rispetto ai 114 del 2020 immessi sul mercato, con un fatturato che si attesta intorno 4,2 milioni di euro, "grazie a prezzi comunque molto interessanti".

Ad incidere positivamente sul bilancio anche la vendita di macchine agricole, e di ricambi per attrezzature e macchine agricole che ha segnato +20% rispetto all'anno precedente.

