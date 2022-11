Regioni: Consiglio Marche, seduta convocata per 8 novembre

Seduta del Consiglio regionale delle Marche convocata per martedì 8 novembre a partire dalle ore 10.30 ad Ancona. All'ordine del giorno figurano diverse nomine di competenza del Consiglio regionale (per lo più si tratta di sostituzioni) in organismi quali la Giunta per il Regolamento, l'Associazione dei marchigiani all'estero, l'Università per la Pace, il Forum permanente contro la violenza di genere ed il Comitato tecnico scientifico previsto dalla legge regionale sugli Ecomusei.

In apertura di seduta, come da Regolamento, verrà data risposta alle interrogazioni. In coda saranno esaminate diverse proposte di mozione molte delle quali sul tema della scuola e dell'organizzazione della rete scolastica. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina istituzionale del Consiglio regionale delle Marche. (ANSA).