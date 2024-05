Al via ad Ancona la Fiera di San Ciriaco, stand da mare e mare

Al via ad Ancona - graziata in mattinata dal meteo nonostante le previsioni di rovesci ma con vento e nuvoloni in agguato -, la tradizionale Fiera di San Ciriaco da mare a mare, dal Passetto a Corso Garibaldi, che punta a superare l'affluenza del 2023 quando circa 120 mila persone erano accorse tra bancarelle e stand. Ieri l'anteprima in piazza Pertini con 19 postazione per lo street food e il palco per la musica con dj e altre esibizioni.

Nell'edizione 2024 sono 437 gli espositori presenti, 27 i banchi di enogastronomia, 26 punti riguardanti prodotti tipici, 50 quelli nel Mercatino degli artigiani, 29 esercenti per la Fiera campionaria oltre ai giochi e giostre del luna park posizionati nella zona del Passetto. Il gran finale della kermesse in Piazza del Papa, il 5 maggio, con il concerto conclusivo, alle 18.30, che vedrà la presenza dei 5.5 Funk Five, Danny Losito e Chicco Allotta, tastierista del gruppo britannico Incognito. La band è composta da cinque musicisti italiani, alcuni dei quali di fama internazionale, come Allotta, pianista e tastierista del gruppo britannico Incognito, autore dell'ultimo singolo di successo della band "1993".

Per gestire l'ingente flusso di persone e mezzi ed evitare congestioni del centro, l'amministrazione comunale ha messo in campo una task force e ha invitato i visitatori ad utilizzare i mezzi pubblici in luogo di auto private. Sono stati approntati bus navetta gratuiti con partenza dal piazzale dello Stadio Del Conero, oltre agli autobus a pagamento.

Il 4 maggio, giornata del patrono San Ciriaco, alle 19, verranno consegnate 85 civiche benemerenze, i 'Ciriachini' in Piazza del Papa. Il Ciriachino d'Oro va ai vigilidel fuoco di Ancona; ciriachini d'argento a Benito Osimani (sindacalista), Adelchi Tonucci (dirigente della boxe), Francesco Corvaro (professore universitario), Alberto Caporalini (presidente della Croce Gialla), Salvatore Lo Faro (Pasticcere) e al pastificio Filotea fondato da Francesco Severoni e Pietro Giuliarelli. Tra i riconoscimenti quelli assegnati alla memoria della partigiana Rina Rinaldi Polverini, dell'avvocato Stefano Crispiani, ex consigliere comunale, attivista e politico di sinistra, deceduto a 63 anni, nell'agosto del 2022.



