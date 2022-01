Latini, far vedere attività Consiglio Marche utile

(ANSA) - ANCONA, 03 GEN - "Abbiamo deciso di risparmiare per il prossimo bilancio 2022 del Consiglio regionale delle Marche oltre un milione di euro. E' il segnale più importante che vogliamo dare alla comunità marchigiana, cioè un taglio anche per quello che riguarda le nostre spese. Ma questo non è sufficiente. La necessità del Consiglio regionale è di svolgere un'attività che sia funzionale ai marchigiani e su questo siamo ancora molto distanti nonostante l'impegno e la volontà di tutti i consiglieri per raggiungere l'ottimizzazione, cioè fare vedere davvero utile l'esistenza del Consiglio regionale, e davvero funzionale l'emanazione di leggi e atti". Così il presidente dell'Assemblea regionale delle Marche Dino Latini in un messaggio per l'inizio del 2022. "A questo proposito - aggiunge - riscontriamo una grande distanza dalla comunità dei marchigiani che chiedono aiuti, soprattutto coloro che vivono il risultato negativo della pandemia, penso a tante associazioni, a tante attività lavorative che sono in difficoltà. Devono avere incentivi - sottolinea Latini - tutte le attività professionali e sanitarie che sono state coinvolte nel superamento della pandemia stessa. E soprattutto serve attenzione verso i giovani, colori che non sono occupati: in un mondo in cui tutto appare come in attesa di una grande crescita, la realtà intorno a noi è che non si trova lavoro". "Ecco - seguita Latini - risparmiare oltre un milione è il primo esempio e va sottolineato, ma non può essere motivo di pavoneggiamento del Consiglio regionale, o quanto meno di chi vi parla. Bisogna impegnarci affinché ci siano leggi che diano aiuti, contributi a chi deve davvero ripartire perché la pandemia li ha messi in ginocchio e ci sia possibilità di lavoro per i ragazzi che non dovrebbero andare più fuori dalla nostra regione e auto alle 'persone in difficoltà che sono davvero tante". "Un grande 'Buon 2022 a tutti i marchigiani - conclude il presidente del Consiglio regionale - e in particolare a coloro che hanno sofferto terribilmente in questi ultimi 2 anni. E a coloro che dall'altra parte in questi due anni hanno dato davvero tutto con il loro lavoro, la loro missione, il loro volontariato, la loro solidarietà per superare questa guerra che stiamo ancora combattendo: dobbiamo avere la speranza di riuscir a batterla".

(ANSA).