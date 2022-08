Ragazzina morsa al volto dal proprio cane

Era al mare al Passetto di Ancona quando il cane di famiglia, un pitbull, l'ha morsa al viso. A rimanere ferita, questa mattina, è stata una 13enne originaria della Lombardia che si trovava in spiaggia. L'animale ha avuto una reazione improvvisa e le ha provocato un taglio che ha richiesto alcuni punti di sutura. La minorenne è stata portata al vicino ospedale Salesi, dalla Croce Gialla ed è stata affidata alle cure dei medici. I primi soccorsi, alle 13:30, sono stati dati dalla postazione sanitaria che si trova sulla spiaggia. Le condizioni della ragazzina non sono gravi. Non è stato chiaro il motivo per cui il cane, che la conosce bene, sia arrivato al punto di morderla. (ANSA).