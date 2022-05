Infortunio a braccio mentre smonta vetrata, grave operaio Fs

(ANSA) - ANCONA, 26 MAG - Gravi infortunio sul lavoro presso l'Officina della Direzione regionale Marche di Trenitalia in via Einaudi ad Ancona: un addetto di 38 anni si è ferito ad un braccio, con interessamento di arteria, mentre smontava una vetrata. E' stato soccorso dalla Croce gialla e dall'automedica del 118 e portato in ospedale a Torrette di Ancona in codice rosso avanzato. Il 38enne ha avuto accesso immediato alla sala emergenze e poi entrato in sala operatoria per essere sottoposto a intervento chirurgico. (ANSA).