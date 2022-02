Covid: Marche, +2.881 casi, incidenza cala a 1.143,66

(ANSA) - ANCONA, 15 FEB - Continua a scendere il tasso di incidenza dei positivi al covid nelle Marche, arrivato a oggi a a 1.143,66 su 100mila abitanti (ieri era 1.161,71): secondo l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, che rende noti i dati, siamo in una fase di stabilizzazione della decrescita, dopo una prima fase di forte riduzione dell'incidenza. In sostanza si tratta di una fase di 'appiattimento' della flessione, che dovrebbe portare ad una flessione del 5-10% a settimana. Sono 2.881 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore, 38,1% dei 7.568 tamponi del percorso diagnostico, su 9.949 tamponi analizzati complessivamente. Sono 475 i soggetti con sintomi (da pochi a lievi a critici), 48 i positivi del setting scolastico/formativo, 829 i contatti stretti di casi positivi, 776 contatti domestici, 8 i contatti in ambiente di vita socialità, 723 i casi in fase di approfondimento epidemiologico.

La provincia di Ancona resta quella con il maggiore numero di casi, 772, seguita da Macerata con 632, Pesaro Urbino con 585, Ascoli Piceno con 409, Fermo con 373, oltre a 110 casi fuori regione. (ANSA).