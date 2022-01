ANSA-IL-PUNTO/Covid:con 15 decessi nuovo picco nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 26 GEN - Le Marche toccano un nuovo picco di decessi legati al covid in un giorno, ben 15, che fanno salire il totale a 3.387, mentre continua il 'balletto' dei ricoveri, arrivati a 357, +3, e il virus circola sempre di più tra i bambini e i giovanissimi. Sono 6.196 i nuovi positivi rilevati in un giorno e l'incidenza continua a salire ma in maniera molto contenuta, arrivando a 2.691,01 anche se da cinque giorni, nonostante i rialzi costanti, si mantiene nell'intervallo tra 2.600 e 2.700 dopo le precedenti impennate. Nell'ultima giornata 789 persone con sintomi; gran parte dei casi ascrivibile a contatti stretti di positivi (1.978); 1.727 i contatti domestici, in crescita contagi che emergono da ambiente scolastico/formativo (98), mentre per altri 1.543 è in corso un approfondimento epidemiologico. Le fasce di età più coinvolte dai contagi sono quella 25-44 anni con 1.716, seguite dalle fasce 45-59 con 1.371, 6-10 anni con 637 e 14-18 anni con 465.

Ma il virus circola sempre di più tra i più piccoli con 350 casi tra i bimbi di 3-5 anni e 98 in quello zero-2 anni, oltre a 355 positivi in un giorno nella classe d'età 11-13 anni. Un trend che si riflette anche nei ricoveri; nell'ospedale materno infantile Salesi di Ancona, ad esempio, sono disponibili ora 22 posti letto covid, 5 dei quali attivati in Pediatria negli ultimi giorni. La provincia che registra più casi di positività è ancora Ancona (1.636). seguita da Pesaro Urbino (1.437). Il totale di tamponi eseguiti si attesta a 19.039 (15.628 tra tamponi diagnosi e test antigenici, con il 39,6% di positivi).

Sul fronte dei ricoveri, segnano il passo quelli in Terapia intensiva (58; -1) e Semintensiva (72; -4), ma aumentano (+8) i degenti in reparti non intensivi (227). Numeri che consegnano un'occupazione di pazienti Covid delle Intensive del 22,7% e in Area medica (299 ricoverati su 1.010 posti) del 29,5%, dato che sfiora la soglia per il passaggio in arancione, anche se si è in attesa di un cambio di sistema sollecitato dalle Regioni. I positivi alla data di oggi sono 21.918 (+172) mentre risultano in sensibile calo isolamenti domiciliari e quarantene (70.652; -3.313) mentre i guariti/dimessi si attestano a 213.095 (+6.009). Si riorganizzano i reparti, ma agli Ospedali Riuniti di Ancona, tra i politi di Torrette e Salesi, su 103 posti letto covid ne risultano occupati 87, con un margine di 14 posti prima di arrivare alla saturazione. Lo step successivo prevede la possibilità di riconvertire in area Covid 20 posti letto nel reparto di Medicina d'Urgenza. (ANSA).