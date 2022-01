Quirinale: Consiglio Marche sceglie tre grandi elettori

Il presidente della Giunta regionale delle Marche Francesco Acquaroli (Fdi), il presidente del Consiglio regionale, Dino Latini (Udc), e il capogruppo del Partito democratico, Maurizio Mangialardi, sono i tre delegati designati dal Consiglio regionale per partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica in rappresentanza della Regione Marche. Il Parlamento è stato convocato con i 58 delegati regionali in seduta comune dal Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, per il 24 gennaio; prima votazione in programma alle ore 15.

Nella votazione in aula l'Assemblea legislativa ha attribuito 12 voti ad Acquaroli, 9 a Latini e 8 a Mangialardi. I tre interessati si sono molto onorati di 'rappresentare' le Marche nella prossima elezioni del Capo dello Stato. (ANSA).