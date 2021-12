Calcio a 5: finale Supercoppa femminile il 22/12 a Falconara

Il PalaBadiali di Falconara (Ancona) si prepara ad ospitare il 22 dicembre una grande giornata di Futsal (calcio a 5) femminile con le sfide tra le migliori della classe. In palio alle ore 20 ci sarà la Supercoppa Italiana: in campo il Pescara femminile squadra vincitrice dello Scudetto 2020/2021 contro il Città di Falconara detentrice della Coppa Italia. Una sfida che si rinnova: Pescara è la denominazione che ha assunto quest'anno il Montesilvano che alle Citizens marchigiane soffiò lo Scudetto della scorsa stagione, al termine di tre emozionanti finali playoff. Nel pomeriggio, in attesa delle due big, un'anteprima con la Supercoppa Italiana Under 19, fischio d'inizio alle 15.30. E' prevista anche una raccolta fondi da parte della Onlus Orizzonte Autonomia che si occupa di disabilità infantile.

L'evento del 22/12 è stato presentato oggi a Palazzo Raffaello sede della Regione Marche ad Ancona nel corso di una conferenza stampa con l'assessorA allo Sport, alle Pari Opportunità e alla Cultura Giorgia Latini, il presidente Città di Falconara Marco Bramucci, il vice allenatore Andrea Mosca, il capitano Sofia Luciani e il lead sponsor Daniele Leti. (ANSA).